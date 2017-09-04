В Беларуси издали Новый Завет, на государственном языке, который готовили 25 лет

В Беларуси издали Новый Завет, на государственном языке, который готовили на протяжении 25 лет. Белорусскую версию переводили с греческого и сверяли с английским, немецким, чешским и другими языками, сообщает "Белсат".

Еще в начале 90-х годов митрополит Филарет благословил создание Синодальной переводческой комиссии Белорусской Православной Церкви, которая на протяжении 25-ти лет занималась переводом Нового Завета на белорусский язык. По инициативе Братства Трех виленских мучеников была создана комиссия из 10-ти человек, которые работали над переводом, взяв за основу оригинал на древнегреческом.

«Сначала работали над Евангелиями, переводили, потом корректировали, исправляли, уточняли. Это была чрезвычайно сложная работа. И потом уже начали работать с деяниями и посланиями апостольскими, и в прошлом году полностью завершили перевод. Наконец Белорусская Православная Церковь имеет свой синодальный перевод. Разумеется, есть переводы Нового Завета и Библии на белорусский язык, но авторские», – объясняет участник переводческой комиссии, настоятель Свято-Покровского собора в Гродно отец Георгий Рой.

По словам священника, новый перевод на белорусский язык вобрал в себя результаты переводческой работы всего европейского пространства. Переводили на классический белорусский, что дает возможность пользоваться им представителям других христианских конфессий, которые принимают Новый Завет.

По словам отца Георгия, в сентябре начнутся работы над переводом на белорусский язык Ветхого Завета.

Всего вышло 6 тысяч экземпляров Нового Завета. Выдавались экземпляры в Белостоке в типографии «Orthdruk».