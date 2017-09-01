Власти Египта закрыли христианскую церковь численностью в 1300 прихожан

Власти Египта закрыли церковь в провинции Минья (Minya) численностью в 1300 прихожан и запретили христианам поклоняться в других церквях в этом районе, сообщает "Рублев" со ссылкой на "The Christian Post".

В прошлом месяце власти страны также закрыли церковь Девы Марии и Святой Паулы в селе Кедван (Virgin Mary and St. Paula Church in Kedwan). Поводом тому послужило утверждение, что местные мусульмане были против церкви.

Эту церковь посещали христиане из трех близлежащих деревень - Кедуан аль-Бахария (Kedwan al-Baharyia), Кедуан аль-Кеблия (Kedwan al-Keblyia), Масакен Карван (Masaken Kedwan).

Коптский православный епископ из Миньи Анба Макариос (Anba Makarios) несколько недель добивался от правительственных чиновников, чтобы они вновь открыли церковь. Поскольку его действия не дали никакого результата, А. Макариос опубликовал публичное заявление, в котором опроверг утверждение правительства о том, что местные мусульмане выступали против церкви.

«Система безопасности не позволяет коптам проводить свои службы в Кедуане, Минья, утверждая, что это было из-за возражений каких-то противоборствующих группировок в деревне и что нужно быть внимательным к их чувствам. Тем не менее, это означает, что нет никакого уважения к чувствам коптов и тех, кто не просит ничего, кроме как возможности молиться, как будто это решение принадлежит противоположным фракциям, а не большому государству, например Египту, которое должно иметь власть и право», - сказал епископ.