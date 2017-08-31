В Риме у футбольного стадиона обнаружили уникальные древнеримские саркофаги
10:00, 31 августа 2017Мир
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Фото: ansamed.info
Ученые нашли в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в Риме два уникальных саркофага из мрамора возрастом почти две тысячи лет. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на издание ANSA.
В гробницах были похоронены представители древнеримской знати. Один из саркофагов украшен барельефом.
"Предварительный анализ показал, что саркофаги относятся примерно к III-IV векам нашей эры, однако окончательные данные будут обнародованы после тщательного изучения", - заявил представитель команды археологов под руководством доктора Марины Пираномонте.
Находки перевезли в специальную лабораторию в Риме. Подробные данные, по словам ученых, планируется обнародовать уже осенью.
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