В Париже пройдет выставка, посвященная 2000-летней истории христианства на Востоке

Выставка документов и уникальных древних предметов под названием «Христиане Востока – две тысячи лет истории» пройдет с 26 сентября по 14 января в Институте Арабского Мира в Париже, столице Франции. Выставка посвящена тисячелетнему присутствию христиан на Ближнем Востоке и их вкладу на протяжении столетий в культурную, политическую и интеллектуальную жизнь арабского мира, сообщает Радио Ватикана.

В экспозиции, организованной в сотрудничестве с организацией «L'Œuvre d'orient» (Дело Востока), французской ассоциацией, задействованной в оказание помощи христианам на Ближнем Востоке, будут выставлены карты, скульптуры, документы, иконы, фотографии и уникальные шедевры, некоторые из них впервые будут выставляться в Европе. Помимо этого на выставке будет представлено Евангелие Рабули - известный декорированный золотом и серебром сирийский манускрипт VI века, а также фрески с древнейшего известного христианского храма в древнем городе Дура-Еуропос, который находится на Востоке современной Сирии, на границе с Ираком.

Особая роль христиан в жизни региона будет освещаться в контексте различных исторических эпох: принятие христианства в Римской империи как государственной религии, основополагающие вселенские соборы, мусульманское завоевание, развитие католических и протестантских миссий, вклад христиан в Арабское Возрождение, изменения ХХ и ХХІ века.

Особое внимание обращено на деятельность актуальных христианских общин в арабском мире, выживание которых находится под угрозой для распространения исламского фундаментализма. Выставка также показывает большое разнообразие христианства в его коптском, греческом, ассирийско-халдейском, сирийском, армянском, маронитском, латинском и протестантском выражениях.

Организаторы отмечают, что цель выставки - показать богатство христианских культур региона, что история христиан состоит не только из трагедий и преследований, но знает также периоды процветания, актуальные опасности, которые угрожают присутствию христиан, сопровождаются надеждой.