В Македонии природный пожар угрожает уникальному монастырю XIII века

Природный пожар угрожает уникальному монастырю Трескавец в горах вблизи города Прилеп в Македонии. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Горный монастырь XIII века Трескавец, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, считается одним из самых красивых памятников православного зодчества в республике и важным духовным центром. Обитель находится на высоте 1280 метров над уровнем моря, связана с православной византийской культурой и сербской династией Неманич. В ночь на понедельник, в престольный праздник обители, монастырь оказался под угрозой от крупного природного пожара.

"Пока шла вечерняя служба, пожарные, сотрудники коммунального хозяйства и добровольцы боролись с пламенем вокруг монастыря… В настоящее время активны три пожара – с западной стороны монастыря, где неприступный ландшафт, а также со стороны сел Гостиражни, Небрегово и села Сивец", - сказал начальник пожарной охраны города Прилеп Станко Колески.

Экстренные службы рассматривают версию поджога, местные жители утверждают, что видели поджигателей. Градоначальник Прилепа потребовал от полиции найти и наказать виновных. У стен обители постоянно дежурят два расчета с машинами. Возгорания вблизи монастыря продолжаются 15 дней, ранее отстоять его удалось усилиями экстренных служб и около сотни добровольцев.