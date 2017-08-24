В Кении джихадисты убили троих христиан за отказ принять ислам

Члены джихадистской группировки «Аль-Шабааб» избили до смерти трех кенийских христиан после того, как они отказались по их требованию принять ислам. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "World Watch Monitor" (служба осуществляющая наблюдение за преследованием христиан в мире).

Инцидент произошел около Ламу, Кения, 18 августа. Одна из жертв исламистов имела 17-летний возраст и исповедовала католицизм, остальные были протестантами.

Боевики также совершили четвертое убийство, лишив жизни брата одного из христиан - ребенка с ограниченными умственными способностями.

Группировка «Аль-Шабааб», которая является частью «Аль-Каиды», проявляет наибольшую активность активным в Сомали и Йемене, но также предпринимает меры против христиан в северной Кении.