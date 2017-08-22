В Египте обнаружили большой монашеский город V века

Ученые обнаружили огромный монашеский комплекс возле города Эль-Минья, находка датируется V веком нашей эры.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "Ahram Online", археологи нашли множество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров. Кроме того, ученые раскопали остатки монашеских домов, сделанных из глины.

"Этот факт говорит о том, что археологический объект рядом с (монашеским) некрополем Аль-Нассара был комплексом монахов", - заявляет Гамаль Эль-Семествави, глава Управления древностей Египта.

В ходе раскопок, которые длились восемь лет, ученые обнаружили многочисленные предметы быта. Это, по их словам, поможет реконструировать повседневную жизнь первых христианских монахов.

Считается, что христианское монашество появилось в Египте примерно в начала IV века нашей эры. Церковь признает его родоначальником преподобного Антония Великого.