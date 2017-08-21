В Батумском кафедральном соборе восстановят уникальные фрески

Первоначальный внешний вид фресок знакового Батумского собора Рождества Пресвятой Богородицы, известного по фильму Абуладзе "Покаяние", будет восстановлен после масштабных реставрационных работ.

Как сообщает информационное агенство "Новости-Грузия", кафедральный собор был построен в начале прошлого века как католический храм. Настенные росписи здания, которое в советские годы подверглось угрозе разрушения, были сильно повреждены и до сегодняшнего дня находятся в запустении.

На прошлой неделе храм посетили специалисты из Агентства охраны объектов культурного наследия Аджарии и «Центра исследования образцов изобразительных искусств». Целью их визита были изучение и оценка состояния фресок перед началом реставрации.

Исследования проводились в рамках подготовки к предстоящему проекту реставрации, который предусматривает восстановления настенной живописи, а также ремонт крыши вековой церкви, которая украшает городской пейзаж Батуми.

***Собора Рождества Пресвятой Богородицы был возведен в 1898-1903 годах на деньги промышленника и мецената Степана Зубалашвили. Для строительства храма он пригласил в Грузию художников и архитекторов из Италии.

Благодаря усилиям деятелей культуры, собор удалось спасти от разрушения после советизации Грузии в 1921 году.

В годы советской власти выполненный в неоготическом стиле храм использовался с разными целями: здесь были лаборатория высоких напряжений, архив и другие учреждения.

В 1970-е годы храм был отреставрирован, а в 1980-е - передан Грузинской Православной Церкви. В феврале 2011 года собор внесли в список объектов культурного наследия, памятников истории и культуры Батуми. В настоящее время храм является действующим кафедральным собором Батумской и Лазской епархии Грузинской Православной Церкви.