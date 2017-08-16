Израильские археологи нашли подтверждение библейского чуда о превращении воды в вино

Израильские археологи обнаружили недалеко от древнего города Кана Галилейская мастерскую по изготовлению больших ритуальных сосудов, упоминаемых в библейской истории про превращение воды в вино, Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Согласно Евангелию от Иоанна, одно из первых своих чудес Иисус Христос совершил на брачном пире в Кане Галилейской. На свадьбе кончилось вино, тогда Христос сказал «взять шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры» (39,5 литра. - ред.). Долгое время ученые сомневались, что такие сосуды использовались иудеями в I веке нашей эры.

Такие сосуды, как выяснили археологи, изготавливались из известняка, а не из керамики, как остальная посуда.

«Причина этого любопытного выбора материала, по-видимому, была религиозной, ведь, согласно древнееврейскому ритуальному праву, сосуды, изготовленные из керамики, легко становятся нечистыми и поэтому должны быть разрушены», - объясняет руководитель раскопок доктор Йонатан Адлер, доцент Ариэльского университета (Израиль).

По его словам, известняк не считался ритуально нечистым материалом, поэтому его активно применяли. Ученые удивились, что мастерская находилась в Галилее, ведь ранее найденные аналогичные объекты располагались преимущественно в Иерусалиме.

«Наши раскопки подчеркнули ключевую роль соблюдения ритуальной чистоты иудеями - не только в Иерусалиме, но и в далекой Галилее», - заявляет археолог.

Помимо этого, ученые нашли искусственно высеченную пещеру, из которой древние рабочие добывали сырье для сосудов. Внутри нее были обнаружены многочисленные инструменты и станки.