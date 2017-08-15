Решение суда, который признал законной продажу церковной собственности, возмутило Патриарха Феофила

Патриарх Иерусалимский Феофил резко осудил решение израильского суда, который признал законной сделку с недвижимостью, принадлежавшей Православной Церкви. В 2004 году ряд церковных зданий, расположенных в Старом городе Иерусалима, был продан еврейской религиозно-националистической организации «Атерет Коганим» – православная патриархия настаивает, что сделка была незаконной, сообщает "Благовест-Инфо".

Выступая 13 августа на пресс-коференции в столице Иордании, Патриарх Феофил III заявил, что решение, принятое иерусалимским судом 1 августа, «переходит все границы» и «может быть объяснено лишь политическими мотивами». Суд признал законной сделку о продаже недвижимости, состоявшуюся между Иерусалимской патриархией и организацией «Атерет Коганим», которая занимается скупкой домов в христианском, мусульманском и армянском кварталах Святого града. Израильское правосудие не усмотрело в деле о продаже зданий признаков коррупции.

Сделка состоялась в 2004 году при посредстве трех подставных компаний, зарегистрированных за рубежом.

Продажа домов вызвала громкий скандал, одним из результатов которого стало смещение в 2005 году Патриарха Иринея, который, впрочем, так и не признал своей причастности к сделке.

Преемник Иринея Феофил в течение последних лет судится с «Атерет Коганим», стараясь доказать, что сделка не может считаться законной, поскольку она совершалась по мошеннической схеме.