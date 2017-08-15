Буддисты хотят создать свою криптовалюту

Американские буддисты хотят запустить свою криптовалюту, которую можно будет получать за медитации и проповеди.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на портал "World Religion News", идею валюты предложили участники сообщества Lotos Network. Валюта будет использовать технологию блокчейна. Основой для валюты станут биткоин и этериум.

"У нее (валюты - ред.) даже есть имя - "Дана". Это слово означает "щедрость". Сообщество Lotos считает, что это философская основа, которая может быть использована для создания экономики, независимой от материалистических капризов стандартных валют", - говорится в статье.

Основой экономики криптовалюты станут так называемые монеты кармы. Их будут получать за добрые дела, проповеди и медитацию.

Создатели хотят с помощью криптовалюты воплотить основные принципы понятия "Буддийская экономика", введенного в 1955 году экономистом Эрнстом Шумахером. Согласно теории, такой тип экономики предлагает максимальное благополучие при минимальном потреблении.