Мощи царицы Кетеван на полгода вернутся в Грузию

Мощи святой царицы Кетеван на 6 месяцев вернутся в Грузию. Договоренность была достигнута в результате долгих переговоров между представителями соответствующих ведомств Грузии и Индии, сообщает "Грузия онлайн".

Министерство культуры и охраны памятников, министерство иностранных дел Грузии, при включённости Грузинской Патриархии, обеспечат транспортировку святых мощей царицы Кетеван в регионы Грузии, организацию выставок и международных конференций, посвященных царице.

По информации министерства культуры, помимо Национального музея, части мощей царицы Кетеван будут доставлены в храм Пресвятой Троицы (Самеба) в Тбилиси и епархии на территории Грузии.

Примечательно, что Национальное агентство защиты культурного наследия профинансировало реставрацию панно головной комнаты монастыря Граса в Лиссабоне, изображающего мученичество царицы Кетеван.

Панно длиной 12 метров и высотой 3 метра исполнено в традиционном стиле португальского искусства настенной живописи синей краской на глазированных глиняных плитах. На нем изображены поездка царицы Кетеван в Иран, мученичество, и затем передача мощей святой царицы царю Теймуразу августинскими монахами. На запланированной конференции по случаю временного возвращения мощей святой Кетеван будут присутствовать представители Португалии.

Согласно историческим источникам, царицу Кахетии Кетеван взяли в плен во время похода шаха Аббаса на Грузию в 1613 году. Царица отказалась менять религию, из-за чего в 1624 году ее казнили в городе Ширазе.

Португальские миссионеры, очевидцы мученичества царицы, тайно вырыли останки царицы Кетеван и перевезли в монастырь августинцев в Исфахане. Позже миссионеры привезли части тела царицы Кетеван в Грузию. Они хранились в храме Алаверди до 1723 года, а затем бесследно исчезли. Кроме Грузии и России, частицы мощей царицы Кетеван были упокоены в монастыре святого Августина в Гоа (бывшей португальской колонии на территории Индии), а также в Ватикане и Бельгии.

Монастырь в Гоа был уничтожен в начале XIX века. В разное время научные экспедиции искали святые мощи царицы Кетеван в Индии.

В 2013 году журнал «Archeology» распространил заявление, согласно которому останки, обнаруженные в развалинах церкви, находящейся в Гоа, принадлежали царице Кетеван. По информации журнала, анализ ДНК костей руки, обнаруженной в каменном саркофаге, показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.

В результате длительных переговоров с индийской стороной было принято решение о временной доставке святых мощей царицы в Грузию.