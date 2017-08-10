В Белоруссию привезли ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона

Ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона на постоянное пребывание доставлен в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор Гомеля. Его привезла делегация из Италии во главе с епископом Локри и Джераче Франческо Олива, сообщают "Гомельские ведомости".

Год назад частицу мощей святого уже доставляли в Гомель из итальянского города Джераче, тогда она впервые за 350 лет покинула место своего постоянного пребывания.

Епископ Гомельский и Жлобинский Стефан отметил, что святыня имеет большое значение для всех нас и особенно для жителей Гомельской земли, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. «В этот день мы верим, что присутствие такой величайшей святыни на Гомельщине – это дар Божий для всех нас», – сказал владыка.

Частица предплечья будет храниться в серебряном ковчеге, изготовленном мастерами в этом году на горе Афон на пожертвования гомельчан.