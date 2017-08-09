Храмы Эстонии теперь можно увидеть онлайн в 3D-формате

Эстонская Православная Церковь запустила интерактивный проект, благодаря которому теперь можно увидеть сферические панорамы православных храмов страны.

В рамках проекта «Храмы Эстонской Православной Церкви - виртуальное знакомство» представлены 3D-панорамы всех 33 храмов Эстонской Православной Церкви и Пюхтицкого ставропигиального Успенского женского монастыря, сообщает "Фома" со ссылкой на сайт проекта.

Благодаря современным технологиям, можно подробно ознакомиться с внешним видом храмов, рассмотреть их уникальное убранство, а также взглянуть на святыни с высоты птичьего полета.

Помимо 3D-тура на сайте проекта есть описания храмов и их историй. Проект создан при финансовой поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».