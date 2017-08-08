В Израиле археологи обнаружили родной город трех апостолов

Израильские археологи нашли римский город Юлия на северном берегу Галилейского моря в Израиле.

Как сообщает "NewsONE" со ссылкой на издание "Haaretz", считается, что римский город Юлия был домом трех апостолов Иисуса Христа - Петра, Андрея и Филиппа.

Ученые нашли во время раскопок следы римской бани.

"Это означает, что там находился город, а не просто рыбацкая деревня. Баня свидетельствует о существовании городской культуры", - сообщил автор исследования, доктор Мордехай Авиам.

Кроме того, на полу обнаружили глиняные черепки, а также две медали - бронзовую, конца II века нашей эры, а также серебряный динарий с изображением императора Нерона, правившего в i веке до нашей эры.

Кроме того, на полу обнаружены глиняные черепки, а также две медали - бронзовая, конца 2 века нашей эры, а также серебряный денарий с изображением императора Нерона, правящего в первом веке до нашей эры.

Археологи добавляют, что о городе Юлия упоминал знаменитый римский историк Иосиф Флавий. Он отмечал, что название город получил в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.

Профессор Ноам Гринбаум из Хайфского университета отмечает, что город Юлия, скорее всего, был оставлен жителями в византийский период. Причиной этого стало изменение уровня Галилейского моря.