В Чили главный собор на один день превратили в столовую для бедных

В начале августа - месяца, посвящённого солидарности с нуждающимися - кафедральный собор чилийской столицы Сантьяго стал на один вечер большой гостеприимной столовой, которая предоставила ужин для 350 пенсионеров, бедных и бездомных. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Встреча в кафедральном соборе началась с торжественного приветствия и благословения трапезы, которую подготовили волонтёры, заботящиеся о различных приёмных центрах и социальных столовых Сантьяго. В чилийской столице насчитывается около сорока таких солидарных структур, управляемых Отделом пастырского служения и местным отделением фонда «Каритас»: они служат малообеспеченным, бездомным, иностранцам, пожилым, безработным, наркозависимым.

Приветствуя гостей, чилийский примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо отметил, что солидарность с нуждающимися говорит о том, что все мы являемся братьями и сёстрами.

Также чилийский кардинал призвал верующих держать свои двери открытыми не только во время месяца, посвящённого солидарности.

«Пусть самые нуждающиеся братья смогут обрести достоинство любви, признания и уважения в предложенной им чашке кофе или обеде: такие малые жесты несут людям Благую Весть и позволяют Божьей любви воплотиться в нашем мире», - сказал он.