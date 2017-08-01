В Дивеево в рамках торжеств в честь Серафима Саровского открыли памятник семье Николая II

Памятник святым царственным страстотерпцам - семье Николая II - открыт в понедельник на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области России, где сейчас широко отмечаются дни памяти преподобного Серафима Саровского, сообщает "Благовест-Инфо".

Перед открытием памятника святым царственным страстотерпцам императору Николаю II, императрице Александре, цесаревичу Алексею, великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии прошел молебен, который провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Торжества церковного прославления Серафима Саровского состоялись 1 августа 1903 года, в них приняла участие вся царская семья, включая цесаревича Алексея», - сказал митрополит.

В Дивеево приехали более 4 тысяч паломников.