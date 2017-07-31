Атеисты в Греции протестуют против пункта о вероисповедании в документе об образовании

Союз атеистов Греции подал жалобу в государственный орган по защите личных данных, утверждая, что требование Министерства образования о включении религиозной принадлежности в официальные документы является нарушением законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщают Русские Афины.

В жалобе, поданной в Греческий орган по защите данных (HDPA), Союз протестует против обязательного включения религиозных убеждений отдельных лиц в дипломы об образовании, общенациональную базу данных MySchool, в реестры студентов университетов и технических колледжей (TEI), а также при подаче заявления об отказе от учебных курсов религиозного образования в школе.

«Религиозные или философские убеждения являются личными данными и, как таковые, не должны регистрироваться и обрабатываться», - заявил Союз, насчитывающий около 1000 последователей.

Его президент Фотис Франгопулос напомнил изданию Кафимерини, что HDPA в 2002 году рекомендовал Министерству образования убрать религиозный статус из школьных аттестатов:

«Тем не менее, последнее министерское решение 2016 года включило статус о религиозной принадлежности в соответствующую документацию».