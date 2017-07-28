На территории современного Ливана генетики нашли потомков библейского народа

Генетики обнаружили потомков жителей легендарного библейского Ханаана, население которого считалось уничтоженным.

Оказалось, что потомки ханаанцев живут на территории современного Ливана, хотя в Библии сказано, что весь народ "истребили мечом", сообщает "Новое время" со ссылкой на "Science Alert" .

Генетический анализ 4000-летних человеческих останков, идентифицированных как жителей ханаана, показал: маловероятно, что древнее население было полностью уничтожено. Таким образом, появились новые данные о древней истории народов Ближнего Востока.

Ученые считают, что жители ханаана сочетали в себе гены местных фермеров, которые жили на Ближнем Востоке со времен неолита, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно пять тысяч лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев. Впрочем, с генетической точки зрения они не являются "чистыми" ханаанцами, поскольку примерно три тысячи лет назад они смешались с другими народами.

"Это был приятный сюрприз, что у нас появилась возможность получать и анализировать ДНК из 4000-летних человеческих останков, найденных в среде, в которая не очень хорошо сохраняет ДНК. Мы преодолели эту проблему путем взятия проб с очень жесткой кости черепа с высокой плотностью древней ДНК ", - рассказал ведущий исследователь Марк Хабер из Института Сангера в Кембридже.

Отмечается, что новое открытие позволит обнаружить другие следы этого малоизученного библейского народа, и раскрыть пока неизвестны детали из их истории.