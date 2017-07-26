В Болгарии состоится пешее паломничество "Рильский Чудотворец"

По благословению Патриарха Болгарского Неофита в Болгарской Православной Церкви в восьмой раз состоится паломничество под названием: «Рильский Чудотворец», то есть святой Иоанн Рильский. Верующие отправятся пешком из Софии в Рильский монастырь, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

Организаторы мероприятия - Богословский факультет Университета св. Климента Охридского в Софии, муниципалитет Софии и церковь Святой Софии, Премудрости Божией. Руководитель паломнической группы и инициатор проекта - профессор Павел Павлов.

Паломничество начнется 1 августа от церкви Святой Софии. Во главе процессии будут нести крест и хоругвь святого Иоанна Рильского. Процессия сделает остановку возле церкви-ротонды св. Георгия Победоносца в Софии, откуда, в 1469 году мощи преподобного Иоанна Рильского были перенесены в Рильский монастырь.

Паломничество завершится 6 августа, когда паломники примут участие в Божественной литургии по случаю праздника Преображения Господня в Рильском монастыре.

В этом году также впервые будет сформирована группа, которая пройдет паломнический путь на велосипеде. Организаторы надеются, что это также станет традицией.