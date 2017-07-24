В Иерусалиме христиане поддержали мусульман во время акции протеста

Члены христианской общины Вифлеема поддержали мусульман в Иерусалиме во время акции протеста против действий израильских властей. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на официальное палестинское агентство ВАФА.

"Мы стоим сегодня вместе, - христиане и мусульмане - чтобы рассказать миру, что мы не принимаем разделения, что мы один народ и нет никакой разницы между христианином и мусульманином. Для нас Палестина - земля святынь и святых мучеников и одной крови", - сказал представитель Национального христианского движения Джалала Бархема.

Акции протеста прошли как в Вифлееме, так и у стен исторического центра Иерусалима. Христиане выкрикивали различные лозунги, основным из которых стал: "Мы вместе, чтобы защитить мечеть аль-Акса и церковь Воскресения!".

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе, которая также почитается как главная святыня иудаизма. Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что Храмовая гора находится под автономным управлением "Вакфа", там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

***Палестинцы требуют от Израиля убрать со входов на территорию третьей по значимости святыни ислама рамки металлоискателей, установка которых спровоцировала кровопролитные столкновения местной арабо-мусульманской общины с израильской полицией. Ужесточение мер безопасности у Храмовой горы стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.