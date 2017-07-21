В Пакистане 16-летнего христианина обвинили в кощунстве

Пакистанскому подростку-христианину предъявлены обвинения в «хуле на пророка Мухаммеда».

Как сообщает "Благовест Инфо" со ссылкой на "World Watch Monitor", 16-летний Шахзад Масих, работающий уборщиком в больнице города Динга, был арестован на прошлой неделе после того, как сокурсник по колледжу обвинил его в оскорблении пророка.

Обвинитель, Иштиак Ахмед Джалали, состоит в «Техрик-э-Тахфуз-э-Ислам Пакистан» - исламистской организации, члены которой особо почитают Мухаммеда.

По словам отца Шахзада Масиха, между подростками вспыхнул спор: «Мой сын сказал ему, что он является последователем Иисуса, после чего спор перерос в драку. В конце концов пришел врач и разнял их».

Непосредственно донос в полицию направил некто Надим Ахмед, после чего Шахзада арестовали.

На следующий день после ареста подростка, выступая по телевидению, лидер «Техрик-э-Тахфуз-э-Ислам Пакистан» заявил: «Если кощунника оправдают, каждый член нашей организации будет иметь право напасть на него».

По свидетельству депутата парламента провинции Панджаб Тахира Навида Чаудхри, лидера крупной христианской партии, конфликт между Шахзадом Масихом и Ахмедом Джалали вспыхнул после того, как последний попытался обратить юного христианина в ислам.

«Когда наши люди стараются защитить себя и свою веру, это зачастую дает повод возбудить дело о кощунстве», - говорит Чаудхри.