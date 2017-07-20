В Иерусалиме христианские Церкви выступили против изменения Статус-кво Храмовой горы

Главы и представители всех Церквей и христианских общин Иерусалима выразили обеспокоенность в связи с новым витком насилия вокруг Храмовой горы.

В заявлении, подписанном представителям и 13-ти общин, осуждаются любые проявления насилия и выражаются опасения относительно «любых изменений Статус-кво», который представляет собой собрание правил пользования святыми местами во всем Старом городе Иерусалима и, в частности, гарантирует доступ к святыням верующих разных религий, сообщает "Благовест-Инфо".

«Любое посягательство на незыблемость Статус-кво может привести к серьезным и непредсказуемым последствиям, которые крайне нежелательны в нынешней атмосфере религиозной напряженности», - говорится в заявлении христианских лидеров.

Главы и представители Церквей также выразили особую благодарность Хашимитскому королевству Иордания, которое, в соответствии со Статус-кво, осуществляет функции хранителя мечети Аль-Акса и всех святынь Иерусалима и Святой земли.

Среди подписавших заявление – православный Патриарх Иерусалимский Феофил III, апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, францисканский кустод Святой земли священник Францеско Паттон и другие христианские лидеры.