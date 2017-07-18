В Албании осквернили православную церковь

В Албании снова осквернен православный храм. Как сообщает AgionOros.ru, поводом для очередного скандала стал репортаж местного телеканала.

Приглашая слушателей на фестиваль джаза организованный певицей Eda Zari были показаны кадры музыкального клипа, снятого внутри православного храма. На кадрах видно, как музыканты играют джаз, повернувшись спиной к иконостасу.

Скорее всего съемки проводились в храме Успения Пресвятой Богородицы в Берате. Этот храм был конфискован властями у Церкви и используется в качестве музея византийского искусства.

Посещавшие эту выставку туристы свидетельствуют, что экскурсоводы регулярно заходят в алтарь, берут в руки и демонстрируют посетителям священные сосуды и святые мощи.