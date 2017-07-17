В иорданской пустыне археологи обнаружили сотни древних пирамид

Археологи обнаружили сотни каменных гробниц в форме пирамид в иорданской пустыне Джебель-Курма, которую из-за своей засушливости еще называют "долиной мертвого огня". Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на научный журнал "Live Science".

"Большинство гробниц представляют собой каменные курганы до 5 метров в диаметре и 1,5 метра в высоту. Они отличаются отчетливой формой своих башен и отчетливо выраженным фасадом, выполненным из больших сплюснутых базальтовых плит", - рассказывает археолог Питер Аккерманс из Лейденского университета в Нидерландах.

Гробницы расположены недалеко от развалин древних поселений. Считается, что они стали безжизненными примерно четыре тысячи лет назад. Ученые полагают, что пустыня была неслучайно выбрана в качестве специального места для захоронений.

Обнаруженные гробницы датируются примерно тысячным годом до нашей эры. Это дало ученым понять, что пустыню Джебель-Курма заселяли еще раз, после массового исхода четыре тысячи лет назад. Причины этому до сих пор остаются загадкой.

Новые поселенцы строили гробницы куда большей сложности. В частности они использовали базальтовые камни весом свыше 300 килограмм, отмечают археологи.