В Иерусалиме на Храмовой горе произошел теракт

Сегодня утром трое террористов открыли огонь по израильским полицейским на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Как сообщает NEWSru.co.il, тяжелые ранения получили двое 25-летних полицейских, также был легко ранен 39-летний мужчина. Террористы попытались скрыться в мечети и были уничтожены.

"Три человека получили огнестрельные ранения в результате нападения террористов на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот в старом городе Иерусалима", - говорится в сообщении.

У террористов также обнаружили 2 автомата "Карл Густав" и пистолет.

По данным службы скорой медицинской помощи МАДА, двое раненых находятся в критическом состоянии, еще один мужчина получил ранения средней степени тяжести.

По распоряжению командующего Иерусалимским округом Храмовая гора была закрыта для посетителей.