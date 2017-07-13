Конференция европейских Церквей призвала ЕС быть поборником мира

Конференция европейских Церквей 12 июля обратилась к Европейскому Союзу с призывом «не создавать поводов для милитаризации бюджета и структур». По мнению Конференции европейских Церквей существует серьёзный риск «превратить Евросоюз в военный альянс», сообщает Радио Ватикана.

В специальном послании звучит призыв к Евросоюзу усилить его роль поборника мира и примирения невоенными средствами. Конференция европейских Церквей заявляет о своём несогласии с предложениями Еврокомиссии по финансированию программы промышленного развития оборонного сектора на континенте.

«Увеличение военного финансирования, - говорится в заявлении, - оказывает негативное влияние на безопасность, в то время как аналогичные уровни инвестиций в другие секторы способствуют укреплению примирения, стабильности и процветания, находящихся в самой основе безопасности». Европейский Союз, подчёркивается в документе, должен «умножить свои начинания по профилактике и разрешению конфликтов», потому что он сам является «примером того, что может быть сделано с помощью невоенных средств».

Европейскому Союзу следует обратить особое внимание на «безработицу среди молодёжи, региональное экономическое развитие и социальные проблемы, особенно в восточной и южной Европе». Конференция европейских Церквей призывает Европу «критически обсуждать с национальными правительствами их роль в дальнейшем развитии оборонной политики Европейского Союза».

*** Конференция европейских Церквей - христианская экуменическая организация, объединяющая большинство Церкви Европы: протестантские, православные и католические.