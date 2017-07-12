Грузинский Патриарх совершит массовое крещение детей

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй 13 июля проведет очередное, 49-е по счету, массовое крещение. Об этом сообщает "Sputnik-georgia".

Массовое крещение пройдет в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси во второй половине дня. На этот раз крестниками Илии Второго станут порядка 600 детей.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы - улучшение демографического положения в стране.

Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба.

На сегодняшний день крестниками Илии Второго являются более 32,4 тысяч детей.