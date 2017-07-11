Миллиардер из США вернет христианские древности, похищенные боевиками в Ираке

Американский миллиардер Стив Грин (Steve Green), хозяин магазинной империи "Hobby Lobby", владелец одной из самых больших коллекций библейских памятников и инициатор проекта строительства "Музея Библии" в Вашингтоне, возвратит порядка 5,5 тысяч артефактов - клинописных табличек и других древних письменных памятников, купленных им с нарушением законодательства. Об этом сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christianity Today".

Федеральные прокуроры установили, что эти предметы происходили не из Турции и Израиля, как было указано в таможенных документах, а из Ирака, на территории которого сейчас продолжаются боевые действия.

Суд Восточного округа Нью-Йорка, в котором рассматривалось это дело, вынес постановление, согласно которому Грин вернет приобретенные им предметы, а возглавляемая им компания заплатит штраф в размере 3 млн. долларов. Законодательство Соединенных Штатов, равно как и иракские законы, запрещает приобретение культурных ценностей, незаконно вывезенных за границу.

Многие исторические музеи и музеи изобразительного искусства, опасаясь столкнуться с предметами, похищенными боевиками ДАИШ, отказались от практики приобретения артефактов из стран Ближнего Востока. Однако Hobby Lobby в течение последних нескольких лет, наоборот, активно скупала древние артефакты и значительно расширила свою коллекцию.

В судебном определении перечисляются «глиняные таблички, кирпичи, глиняные буллы и цилиндры» с шумерскими письменами, совокупная стоимость которых оценивается в сумму 6 млн.

По словам прокуроров, Hobby Lobby не стала надлежащим образом проверять предполагаемого владельца предложенных к покупке артефактов - дилера из Объединенных Арабских Эмиратов. Предметы древности отправлялись в офис компании в Оклахома-Сити посылками FedEx с пометками «керамическая плитка» или «глиняная плитка (образец)».

Кроме того, компания также проигнорировала рекомендации, которые таможенные чиновники передали через ее адвоката. Федеральные прокуроры сообщили, что эксперт в области закона о культурной собственности предупреждал руководство компании о покупке шумерских артефактов, которые, вероятно, были разграблены или ложно помечены.

Другими признаками нарушения законодательства стали несоблюдение правил упаковки предметов, ненадлежащее отображение содержимого контейнеров, а также разделение платежей между несколькими лицами и относительно невысокая цена.

В 2015 году федеральные таможенные чиновники перехватили контейнеры с древними раритетами. Тогда же началось официальное расследование.

Первоначально предполагалось, что речь идет о нескольких сотнях артефактов сомнительного происхождения. В ходе следствия масштабы дела выросли в несколько раз.

«Мы признаем, что, несмотря на то, что некоторые лица могут обозначить цену на эти артефакты, народ Ирака считает их бесценными», - сказал специальный агент Энжел Мелендес (Angel M. Melendez), сотрудник Службы национальной безопасности, отвечающий за вопросы соблюдения иммиграционного и таможенного законодательства США.

После вынесения судебного определения компания Hobby Lobby распространила заявление, в котором руководство признает, что из-за отсутствия у компании опыта в данной области ею были допущены «прискорбные ошибки». Утверждается также, что компания усовершенствовала механизмы своей работы.