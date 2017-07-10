В Камбодже археологи раскрыли тайну знаменитого храмового комплекса

Археологи выяснили, что знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже использовался не только в ритуальных целях, на его территории была развита металлургическая промышленность. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на газету "Cambodia Daily".

Храмы Ангкор-Вата были построены в XII веке в столице государства кхмеров Ангкор. Они посвящены индуистскому богу Вишну.

Команда камбоджийских археологов обнаружила прямо в центре комплекса участок с четырьмя печами для плавки железа, используемыми для расплавления руды. Сооружения относятся примерно к XI веку.

"Это важное открытие, которое показывает, что прямо в столице находились некоторые отрасли промышленности, которые, в частности, снабжали Ангкор-Ват металлом", - утверждает археолог Им Сокрити.

До этого считалось, что в городе Ангкор находились сооружения только административного и религиозного назначения. Ученые выяснили, что плавильная площадка являлась центром металлургии не только города Ангкор, но и всего кхмерского государства.