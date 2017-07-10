В Израиле организовали отдых для сирот и вдов воинов АТО

Семейный реабилитационно-оздоровительный лагерь "Крылья" организовывает отдых в Израиле для сирот и вдов воинов АТО.

Как сообщает «Israeli Friends of Ukraine» в первой поездке в Израиль участвуют 4 группы по 4 семьи - всего 32 человека. Каждая смена продлится неделю. Лагерь стартует в ночь с 10 на 11 июля, когда прилетит первая группа.

В программу входит: отдых на море, занятия с психологом, проведение различных мастер-классов и экскурсии по стране.

Организаторы приглашают для участия в проекте волонтеров, которые живут в Ашкелоне.

Организаторы: общественная организация «Израильские друзья Украины», авиакомпания «Международные Авиалинии Украины», Посольство Украины в Государстве Израиль, компания "Долина Групп", ОО «Инициатива Е+», ОО «Солдатский привал» (Запорожье), БФ «Нация добра» (Харьков), ОО «Великая идея» (Ковель).

О том, как оказать финансовую помощь на проведение лагеря (закупка сладостей и фруктов, организация экскурсий) можно узнать здесь.