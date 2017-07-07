В монастыре на горе Синай обнаружили неизвестный рецепт Гиппократа

В библиотеке монастыря святой Екатерины на горе Синай нашли рукопись VI века нашей эры, в которой содержатся рецепты "отца медицины", древнегреческого врача Гиппократа. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на египетское издание "Ahram".

Манускрипт обнаружили во время реставрационных работ в библиотеке. О находке публично объявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани. В рукописи также содержатся три других медицинских рецепта, написанных анонимным писцом. Один из них проиллюстрирован рисунками лекарственных трав.

Найденный артефакт относится к рукописям, известным под названием "пальмезит". Рукописи такого типа создавались на коже и имели два слоя. Надписи на первом слое были удалены, прежде чем на них записали рецепты.

"Это было сделано из-за очень высокой стоимости кожи в те времена", - объясняет Ахмед Аль-Нимер, руководитель отдела коптской археологической документации в министерстве древностей.

Второй слой "пальмезита" содержит текст Библии, известный как "Синайский манускрипт". Он был очень распространен в Средние века.

В библиотеке монастыря святой Екатерины хранятся более шести тысяч рукописей. Самые древние из них датируются IV веком нашей эры. Около 600 рукописей написаны на арабском, греческом, эфиопском, коптском, армянском и сирийском языках. Они в основном представляют собой исторические, географические и философские манускрипты.