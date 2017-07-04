Фотограф запечатлел Иерусалим: иудейский, христианский и исламский

16:03, 04 июля 2017
Мир
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Армянские христиане в Старом городе Иерусалима

Больше 3 месяцев фотограф Витаутас Якулскас фотографировал жизнь на израильской и палестинской территориях. Уже не одно тысячелетие это - очень важное место для верующих.

Христианская монахиня в Храме Гроба Господня. Иерусалим

Тут происходили ключевые события в иудейской истории - включая строительство и разрушение двух великих храмов. Здесь родился Иисус Христос - тут Его распяли и похоронили, здесь же Он Воскрес.

Река Иордан. Место, где крестился Иисус Христос

Основная часть фотографий, которые вы увидите, была сделана в Иерусалиме, одном из самых старых городов мира. История этого города уходит глубоко в века, ему не меньше пяти тысячи лет.

Ортодоксальные евреи рядом со Стеной Плача, святым местом для еврейского народа

Там находятся важные религиозные святыни иудеев, христиан и мусульман, и поэтому город можно смело назвать троекратно святым. Фотограф Витаутас Якулскас назвал свою серию «Земля обетованная».

Дети засовывают записки с просьбами и молитвами между камней Стены Плача

Он исследовал все культовые уголки - от реки Иордан, где крестили Христа, до Стены Плача, которая до сих пор остается одной из главных религиозных святынь иудеев.

Люди после молитв возле мечети аль-Акса в Иерусалиме

Все фото были сделаны в черно-белой гамме, так атмосфера чувствуется еще лучше.

Мечеть аль-Акса. Третья святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

Проект "Еврейские новости".

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