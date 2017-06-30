Самый высокий крест Армении будет состоять из 1717 малых крестов

Пятью новыми крестами дополнят самый высокий крест в Армении, установленный в память провозглашения в 301 году христианства государственной религией этой страны.

Как сообщает "Благовест-Инфо", крест был возведен в 2012 году. Металлическое сооружение собрано у подножья высочайшей в Армении горы Арагац на 33-м километре трассы Ереван - Апаран. Оно состоит из 1712 малых крестов. Крест виден со всех сторон, в ночные часы включается подсветка. Число крестов соответствует годам с момента принятия армянами христианства государственной религией, а высота в 33 метра – по числу земных лет Иисуса Христа.

Инициатор постройки креста Земляческий союз «Ниг-Апаран» приглашает верующих на праздник, во время которого к основной конструкции будут приварены еще пять малых крестов. Это будут четыре малых креста, соединенные в один более крупный крест. Таким образом, общее число малых крестов, соединенных с основной конструкцией, будет символизировать 1717 лет.

Кресты изготовлены в виде полых труб, и при ветре они издают поющие звуки. У основания креста размещены подсвечники. Кресты, символизирующие 1713, 1714, 1715 и 1716 годы от принятия Арменией христианства, имеют своих крестных отцов. Это депутаты армянского парламента, которые примут участие в чине освящения 1717-го креста. Церемонию возглавит глава Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Мкртич Прошян, сообщили в Земляческом союзе.

Чин освящения пройдет у открытого алтаря Святой Троицы, построенного рядом с крестом. Затем крест в торжественном сопровождении священнослужителей и верующих понесут к основному сооружению в нескольких метрах от алтаря, где сварщики соединят детали. По окончании на площадке с крестом начнутся праздничные мероприятия с участием армянских артистов, танцевально-певческих коллективов. В соответствии с традициями Армянской Церкви буден дан жертвенный обед – матах. В празднике примут участие общественные и политические деятели, тысячи гостей из разных регионов Армении и Нагорного Карабаха.