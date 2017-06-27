В Саудовской Аравии восстановят полномочия религиозной полиции

Полномочия Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока Саудовской Аравии частично восстановят в рамках плана, разработанного новым наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой "Блумберг".

В апреле 2016 года кабинет министров принял постановление об ограничении полномочий религиозной полиции. Это решение было принято на фоне частых сообщений о превышении полномочий сотрудниками "религиозной полиции". К примеру, изначально комитет обладал правом ареста и допроса людей, однако после введения ограничений религиозная полиция могла лишь передавать сведения о нарушениях в "обычную" полицию.

Теперь же "религиозной полиции" будет разрешено напрямую делать словесные внушения и вести разъяснительные беседы. Ее представителей также снабдят планшетами для быстрой передачи информации о правонарушениях.

Офицеры и добровольцы религиозной полиции следят за соблюдением законов шариата, таких как гендерная сегрегация, внешний вид и одежда населения.