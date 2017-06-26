В вашингтонском музее презентуют уникальное собрание Библий

Строящийся в столице США музей планирует собрать Библии, изданные на более чем 2 тыс. языках. Об этом сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на пресс-службу создающегося вашингтонского Музея Библии.

К настоящему времени собраны Библии более чем на 600 языках и диалектах. Недостающие экспонаты администрация музея планирует получить из-за рубежа.

Ожидают фрагменты знаменитых Кумранских рукописей или свитков Мертвого моря, английский рукописный молитвенник 14-го века и найденный в Египте иудейский молитвенник 9-го века.

В экспозиции также планируют представить Библию, побывавшую на луне в 1971 году во время полета американского космического корабля "Аполлон-14", а также Библию, принадлежавшую "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли.