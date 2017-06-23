В США суд временно отложил депортацию более 100 иракских христиан

Окружной суд в Детройте принял решение временно отложить депортацию более 100 иракских христиан, задержанных в США в середине июня. Об этом сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на американский телеканал "Эй-Би-Си".

Судья Марк Голдсмит отложил их депортацию на 14 дней, чтобы более детально рассмотреть это дело.

Он отметил, что за это время суд "сможет прояснить, имеет ли он соответствующую юрисдикцию" относительно решения по этому делу.

Американские правоохранительные органы сообщили, что все задержанные имеют судимость и нарушали законы, в результате чего было принято решение начать процедуру депортации. Однако иракцы опасаются, что на родине им грозят пытки, расправы и даже смерть.