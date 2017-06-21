Археологи раскрыли тайну ритуала человеческих жертвоприношений в Древнем Китае

Археологи выяснили, что древние китайцы много лет "готовили" военнопленных для ритуальных жертвоприношений, используя их в качестве рабов. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на научное издание "Live Science".

Ранее ученым стало известно, что человеческие жертвоприношения активно практиковались в древнекитайском государстве Шан. Династия Шан является самой древней в Китае, чье существование подтверждено археологически. Исследователи подсчитали, что в одной только столице государства – городе Инсюй – примерно за 200 лет в жертву принесли более 13 тысяч человек, в основном мужчин возрастом от 15 до 35 лет.

Специалисты проанализировали останки, найденные в 2500 жертвенных ямах на развалинах Инсюй. Они подтвердили гипотезу о том, что ритуальным способом умертвлялись исключительно военнопленные. Более того, задолго до совершения обряда их использовали как рабов.

"В Китае эпохи Шан существовало два вида человеческих жертвоприношений. Они назывались "реншень" и "ренксун"", - объясняет биоархеолог Кристина Чунг, специалист Университета Саймона Фрэзера в Бернаби (Канада).

Обряд "реншень", отмечает Чунг, отличался своей массовостью. В среднем за один ритуал убивали 50 человек, хотя ученым удалось обнаружить захоронение с 339 жертвами. Обряд "ренксун" был более сложным по исполнению – рядом с убитыми в определенном порядке клали различные ритуальные предметы.

Помимо этого, ученым удалось обнаружить ряд гадальных надписей, которые использовали оракулы. В основном, они наносились на черепашьи панцири и бычьи кости. Их, как отмечает Чунг, использовали для решения самых разных проблем – от ритуального лечения зубной боли у правителя до призыва богатого урожая.