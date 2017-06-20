Парламент Самоа официально провозгласил государство христианским

Парламент Самоа в последнем чтении принял законопроект о внесении изменений в конституцию, которые провозглашают страну христианским государством. Суть принятой поправки состояла в том, чтобы "включить в Конституцию [статью], что Самоа является христианской нацией, заявить о доминирующем положении христианства на Самоа", сообщает "Rublev" со ссылкой на "The Diplomat".

Из 49 представителей парламента 43 проголосовали за законопроект.

Законодатели Самоа уже упоминали христианство в преамбуле к Конституции. В ней говорилось, что самоанское правительство должно осуществлять свою деятельность "в пределах, установленных Божьими заповедями", и что самоанское общество "основано на христианских принципах".

Такая формулировка часто встречается в преамбулах конституций тихоокеанских островных государств, за исключением Фиджи. Однако преамбула конституции обычно рассматривается как широкое символическое заявление, имеющее более историческое или культурное значение, а не как законодательный инструмент.

Ранее Конституция страны 1960 года провозглашала, что "Самоа основано на Боге". Однако данная формулировка представляла собой общую норму, выражала широкую религиозную концепцию и не делала акцент на христианстве. Например, аналогичная норма содержится в Конституции Индонезии - самой многонаселенной мусульманской стране мира.

Теперь, после внесения изменений в основной закон страны, эта статья приняла следующий вид:

"Самоа - это христианская нация, основанная на Боге Отце, Сыне и Святом Духе".

Прямое упоминание христианства как доминирующей религии на Самоа, по оценкам правоведов, открывает более широкие возможности для использования в судебных процессах. Например, данная норма даст парламенту право наложить ограничения на некоторые нехристианские религии или религиозные практики.

***По различающимся данным, христианство исповедуют от 92 до 98% самоанцев. При этом в стране действуют различные христианские деноминации.