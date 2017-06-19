В Абу-Даби одну из крупнейших мечетей переименовали в честь Богоматери

18:33, 19 июня 2017
Мир
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Фото: tass.ru

Одна из крупнейших мечетей, расположенных в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), городе Абу-Даби, по решению властей страны переименована в честь Богоматери.

Это решение, как рассказала государственный министр толерантности ОАЭ Любна аль-Касими, было принято лично наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает ТАСС.

Ранее известная как «Мечеть шейха Мухаммеда бен Заида» теперь называется «Мечетью Марии, матери Иисуса». По словам аль-Касими, как пишет газета Gulf News, переименование известной мечети, расположенной в одном из центральных кварталов города, имеет целью «объединение гуманистических устремлений последователей разных религий». Госминистр добавила, что это решение идет в русле общей социальной политики страны, направленной на мирное сосуществование различных религиозных конфессий.

Как считает священник одной из западноевропейских церквей, представленных в ОАЭ, преподобный отец Томсон, переименование является свидетельством близости основополагающих идей ислама и христианства и общности корней этих двух мировых религий.

Богородица повсеместно почитается мусульманами как земная мать Иисуса, тогда как сам Иисус Христос считается мусульманами одним из величайших исламских пророков.

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