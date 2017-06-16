В Грузии завершается реставрация фресок пещерного комплекса, ранее пострадавшего от пожара

В Грузии продолжаются работы по расчистке уникальных фресок, пострадавших во время пожара 31 октября 2016 года в главном храме пещерного монастырского комплекса Вардзия. В результате возгорания от упавшей и незамеченной свечи покрылись слоем копоти настенные изображения святой благоверной царицы Тамары, с именем которой связан Золотой век Грузии, и ее прадеда, святого царя Давида Агмашенебели – объединителя страны, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Interpressnews.ge.

Этот заключительный, третий этап работ, проводимых под эгидой Министерства культуры и охраны памятников, совместно с Национальным агентством защиты культурного наследия, профинансирует строительно-девелоперная компания «Всемирная группа».

15 июня директор НАЗКН Николоз Антидзе, директор «Всемирной группы» Заза Ичкитадзе и председатель правления Центра исследования памятников и консервации Манана Иосава, на территории скальной часовни Вардзии, подписали договор, по которому на восстановительные работы будут выделены необходимые средства.

Это – первый прецедент участия частного бизнеса в проекте реабилитации культурного наследия Грузии, если не считать масштабного участия одного из главнейших доноров НАЗКН – фонда «Карту», основанного миллиардером и экс-главой правительства Грузии Бидзиной Иванишвили.

В работе на заключительном этапе реабилитации фресок, так же, как и на предыдущих, принимает участие группа консерваторов-реставраторов Тбилисской академии художеств, начавшая восстановление пострадавшей настенной живописи совместно с представителями лондонского Института Курто, оказавшими содействие в описи/оценке повреждений, проведшими различного рода тесты, на основании которых была разработана реставрационная методология.

В ближайшее время в любимом царицей Тамарой храме Успения начнутся работы по благоустройству интерьера, установке современной противопожарной системы, системы очистки воздуха, регуляции температуры и специального освещения.