В Албании уничтожают православные святыни

Нападения на православные храмы стали для современной Албании обычной практикой. Недавно в центральной Албании были уничтожены уникальные фрески знаменитого иконописца XVI века Онуфрия, сообщает "Седмица" со ссылкой на "АгионОрос".

В ряде случаев изъятие ценностей и разрушение святынь осуществляется самим государством.

Еще одним ударом по православному наследию региона стало разрушение монастыря святого Афанасия в Като Леница, основанного в 1797 году. Из-за бездействия властей, конфисковавших монастырские постройки и не предпринявших мер по реставрации памятника, обитель понесла непоправимый ущерб зимой этого года. В настоящий момент монастырь лежит в руинах.

Многие святыни православных монастырей и храмов были вывезены за рубеж и проданы на черном рынке антиквариата. Несколько месяцев назад неизвестные похитили 18 византийских икон из храма святой Марины в Ламбово. В городе Премети государственные служащие под предлогом «взыскания старых долгов»украли из православного храма Введения во храм Пресвятой Богородицы иконы, священные сосуды и даже один колокол.

Митрополит Коницкий Андрей подчеркивает, что не только Православная Церковь, но и населяющие Албанию греки испытывают серьезное давление: конфисковывается имущество частных лиц, преследуются и закрываются греческие общества. «Албанцы не скрывают своих планов по построению “Великой Албании”, в которую планируют включить значительные территории соседних православных государств», - говорит владыка.