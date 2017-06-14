В 128 странах мира христиане подвергаются притеснениям

Согласно новейшим данным Центра исследований «Pew» в США, ни одна религия не испытывает столько репрессий как христианство. Христиан особенно преследуют в странах Ближнего и Среднего Востока и в Африке, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на ekai.pl.

Основываясь на данных 2015 года, исследователи утверждают, что в 128 странах христианские общины подверглись дискриминации или преследованиям со стороны правительств или различных общественных групп.

Исследователи обращают внимание на то, что большое количество стран, в которых христиане подвергаются преследованиям, связано, в том числе, с большим количеством христиан во всем мире - их насчитывается более 2,3 млрд. Христиане являются самой многочисленной религиозной группой в мире и присутствуют практически во всех уголках планеты.

Нападения на христиан происходят не только в тех странах, где они составляют меньшинство населения, но даже в некоторых странах, где они являются большинством.

Центр «Pew» приводит в пример Никарагуа, где католики составляют около 60% населения. При этом правительство страны контролирует электронные письма и телефонные разговоры, прежде всего, духовенства Католической Церкви, утверждают сотрудники центра «Pew». Финансовая поддержка католических общин Никарагуа, по их сообщению, якобы зависит от того, насколько они оказывают политическую поддержку правительству. Кроме того, власти Никарагуа используют католические символы и традиции в своих политических целях, заявляют американские исследователи.

Авторы отчета, ссылаясь на гражданскую войну в Сирии, обращают внимание на то, что религиозная толерантность сирийского общества, прежде отличавшегося высоким уровнем терпимости, за годы войны значительно уменьшилась. Большое влияние на религиозную жизнь страны стали оказывать мусульманские экстремистские группировки.

В свою очередь, в Египте все чаще имеют место случаи убийства христиан, причем, не только тех, кто обратился из ислама. Нередко причиной убийства становится просто тот факт, что человек является христианином.