В Пакистане мужчину приговорили к смертной казни за богохульство в соцсетях

Суд пакистанского города Бахавалпур приговорил 30-летнего Таймура Раза к смертной казни за "богохульные комментарии" в Facebook. Прокуроры утверждают, что Раза в своих комментариях оскорбил пророка Мухаммеда и его жен, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Washington Post".

Однако, как отмечает газета, конкретные записи не были продемонстрированы.

Брат Таймура, Васим Аббас, утверждает, что осужденный - правоверный мусульманин. Он принадлежит к шиитам, которые составляют меньшинство в суннитской стране.

"Мой брат потакал сектантским дебатам на Facebook с человеком, который, как мы позже узнали, был чиновником по имени Мухаммад Усман", - сказал Аббас.

Напомним, в апреле толпа до смерти забила 23-летнего студента Машала-хана после того, как появились слухи, что молодой человек якобы оскорбил исламскую религию. Тогда власти арестовали 57 человек.

Широкий резонанс в Пакистане приобрело дело христианки Асии Биби. В 2009 году после спора с мусульманками была обвинена местным религиозным деятелем, ранее склонявшим ее к принятию ислама, в нарушении "Закона о богохульстве". В 2010 году Биби, которая является матерью четверых детей, была приговорена к смертной казни, и уже 7 лет она находится в тюрьме.