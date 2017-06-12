Самую большую в Бразилии церковь построила украинская община

Украинская община поселения Марселино в бразильском муниципалитете Сан-Жозе-дус-Піньяйс, штат Парана, открыла новую церковь Святой Троицы. Местные украинцы шли к этому почти век, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на "Gazeta Do Povo".

Церковь возведена рядом со старым храмом. Она является одной из крупнейших церквей в Бразилии. Ее площадь - 740 квадратных метров.

"Если посчитать вместе со стоячими местами, то одновременно в помещении церкви могут находиться около 500 человек", - рассказывает главный архитектор Леопольдо Гимарайнш.

Храм имеет крестообразную форму, 5 куполов. Внутри церкви акцент сделан на иконопись, а также резные фигуры.

"Около 60% внутренней иконографии готовы. Работы сделала сестра Вероника Ногас", - говорит Леопольдо Гимарайнш.