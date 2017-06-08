В Гватемале археологи нашли клад, который поведал о своеобразных ритуалах народа майя

Археологи нашли в Гватемале клад с нефритовыми камнями, которые правители народа майя своеобразно использовали во время ритуалов. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на газету "The International Business Times".

"Среди предметов, высоко ценимых жителями доколумбовой мезоамерики, были артефакты, вырезанные из твердого зеленого камня. Эти полированные зеленые келты (ритуальные предметы из камня - ред.) были изготовлены из нефрита, метагаббро, серпентина и другого зеленого камня", - рассказывает профессор Кадзуо Аояма из университета Ибараки (Япония), который нашел клад.

По словам ученого, такая находка стала самой большой - в общей сложности в сокровищнице было 72 ритуальных камня. Исследователь полагает, что они использовались во время необычной церемонии "укрепления власти" правящего класса майя - расположение камней представляет собой, как заявил специалист, "особую церемониальную структуру". Майя считали, что зеленый цвет камней связывал их с центром мироздания.

Камни были зарыты на центральной площади одного из поселений народа майя. Они датируются 1000-450 годами до нашей эры, об этом периоде в истории майя ученые практически ничего не знают. Находка навела исследователей на мысль о том, что ритуальные нефритовые камни занимали важное место в религиозной жизни ранних майя.

"Только зарождающаяся элита, вероятно, играла главную роль в ритуалах с использованием нефритовых камней", - отмечает Аояма.

Он полагает, что такие ритуалы играли важную роль в политике. В частности, с их помощью могли проводиться переговоры.

Многие из келтов были закопаны в соответствии со сторонами света. В поздних захоронениях эта особенность становится куда более выраженной, что говорит о растущей важности движения Солнца для цивилизации майя, что в дальнейшем привело к созданию знаменитого календаря, в котором якобы скрыта информация о дате конца света.