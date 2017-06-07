На Кипре восстановили храм христиан-маронитов XIV века

В столице Кипра на средства ЕС восстановлен христианский храм 14 века св. Марины и передан местной скромной и малочисленной общине христиан-маронитов, сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Иосиф Соеф (Joseph Soueif), маронитский архиепископ, возглавил крестный ход к обновленному храму с пением гимнов и псалмов на арамейском языке, причем в шествии приняли участие послы стран Европы и представители ООН.

«Это великое событие, что мы видим сегодня своими глазами, словно бы происходит с нами в каком-то невероятном и радостном сне», - говорит Такис Хаджидеметриу (Takis Hadjidemetriou), член технического комитета от общины греков-киприотов.

Это знаковое событие пробудило надежду на скорое возвращение христиан-маронитов в их древнее поселение, которое сейчас пустует и частично огорожено, поскольку все еще находится на территории военной базы. Пока маронитам дано лишь разрешение на богослужения в реставрированном храме по воскресеньям. До того, как это поселение было захвачено под военную базу, здесь многие века мирно жили вместе турки-киприоты и христиане-марониты.

Целью нынешнего проекта реставрации храма Св. Марины было возвращение детей и внуков христиан-маронитов к их наследию и корням для восстановления их самосознания и укрепления их в вере Христовой в том самом храме, где молились поколения их предков. Практические реставрационные работы были начаты в июле прошлого года, и от начала до конца профинансированы исключительно на средства Европейского союза. По словам архиепископа Соефа, открытие храма – это «символ надежды для нашего любимого и родного Кипра», поскольку местные жители разных культур и религий и христиане-марониты всегда жили здесь вместе – и обладают бесценным опытом многовековой мирной жизни, терпимости и взаимоуважения.

Затрагивая вопрос о предстоящей встрече и обеде лидеров общины с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке, он добавил: «Мы хотим увидеть объединение Кипра, и мы горячо надеемся на это». Этот объединенный и мирный Кипр станет оазисом мира в этом многострадальном регионе, и в нем никогда не будет почвы для конфликтов, ненависти и разделения на своих и чужих, заключил архиепископ.