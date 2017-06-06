В Дании отменили закон о богохульстве

Парламент Дании отменил закон о богохульстве, действовавший в стране с 1683 года. За отмену закона в минувшую пятницу проголосовали большинство депутатов - 74 человека, против выступили представители лишь одной партии - социал-демократической (27 человек), сообщает NEWSru.com со ссылкой на местную газету "Jyllands-Posten".

Речь идет о так называемом параграфе 140 Уголовного кодекса Дании. Согласно этой норме, лицам, "совершающим публичные оскорбления или оскорбляющим законные религиозные учения", грозило наказание в виде штрафа или тюремное заключение на срок до четырех месяцев.

Аргументы в пользу отмены данного пункта включали рекомендации ЕС и Совета Европы. В апреле этого года в поддержку отмены закона выступили Датская народная партия и Красно-зеленая коалиция (Enhedslisten). В минувший вторник, 30 мая, о поддержке инициативы заявила правящая Либеральная партия Дании. После этого судьба инициативы была практически решена.

Между тем в апреле датское Полицейское агентство безопасности предупреждало, что отмена параграфа 140 может повысить риск террористических угроз. Впрочем, по мнению экспертов, ничего страшного в связи с отменой закона не произойдет.

"Последствия будут в основном символическими", - заявила в интервью национальной датской телерадиокомпании DR доцент уголовного права Копенгагенского университета Трине Баумбах.

Министр юстиции Дани Сёрен Папе Поульсен полагает, что уровень террористической угрозы в стране настолько велик, что ему просто некуда дальше расти. Кроме того, он сказал, что свобода слова ценится датчанами больше, чем религиозные чувства. "Мы ценим свободу слова превыше всего. Мы не должны наказывать людей за какие-то глупости. Любой человек должен иметь возможность выразить себя", - заявил министр.

Впервые наказание за оскорбительные высказывания в адрес религии появилось в датском законодательстве в 1683 году во времена правления короля Кристиана V. Оно предусматривало, в частности, отрезание языка или головы богохульнику.

Позднее этот пункт законодательства несколько раз изменялся, в результате чего наказание становилось более мягким. В последней редакции Уголовного кодекса, принятой в 1930 году, оно предусматривало штраф или тюремное заключение на срок от 20 до 80 дней.

Впрочем, виновными в богохульстве граждан Дании признавали нечасто - за время действия современного УК лишь дважды. В 1938 году группу нацистов осудили за клевету на иудеев. В 1946 году датскую пару оштрафовали за инсценировку обряда крещения на бале-маскараде.

Еще несколько инцидентов завершилось оправданиями подозреваемых. Одно из них касалось публикаций в сентябре 2005 года датской газетой "Jyllands-Posten" 12 карикатур на пророка Мухаммеда.

Кроме того, в этом месяце должен был начаться суд над 42-летним датчанином по имени Джон Салвесен, обвиненным в богохульстве за сжигание Корана во дворе своего дома. Видеозапись своих действий он выложил в Facebook. После отмены параграфа 140 все обвинения с Салвесена были сняты.