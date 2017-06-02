Израильские археологи выяснили, что ел Иисус Христос каждый день

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме свалку пищевых отходов, датируемую I веком нашей эры, находка помогла им выяснить чем ежедневно питался Иисус Христос и его современники, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "The Jerusalem Post".

Иерусалим неоднократно посещал Иисус Христос. В этом городе прошла последняя неделя его жизни, в том числе и знаменитая Тайная вечеря с учениками.

Ученые несколько лет проводили раскопки возле древнего города Давида в том месте, где в первом веке нашей эры римляне организовали свалку. Работы проводились в 800 метрах от Храмовой горы.

"В основном мы обнаружили там пищевые отходы, в том числе более 12 тысяч костей животных. Нам удалось определить принадлежность пяти тысяч", - сообщил изданию старший преподаватель Института археологии университета Тель-Авива доктор Юваль Гадот.

Исчерпывающий анализ останков дал ученым понять, что евреи очень строго придерживались кошерного питания. Так, археологи не нашли останки моллюсков и свиней. Около 80 % костей принадлежат курицам, козам и овцам.

"Мы очень удивились, что не обнаружили голубей. Хотя доподлинно известно, что их приносили в жертву (об этом упоминается в Евангелии - ред.). В городе сформировалась целая индустрия по разведению голубей", - отмечает археолог.

Кроме того, вопреки распространенному мнению, древние евреи достаточно редко употребляли говядину и птицу. Помимо мяса они ежедневно питались большим количеством растительных продуктов, особенно инжиром.

Найденные останки позволили ученым утверждать, что жители Иерусалима являлись "средним классом". В частности, они не уничтожали некоторые кости, используя их в быту.