Копты обвиняют в бездействии египетские власти после последнего теракта

Родственники коптских христиан, убитых джихадистами в последнем акте террора, обвиняют египетское правительство в бездействии. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Тheguardian".

Христиане говорят, что чрезвычайное положение, введенное в стране после предыдущего акта террора в апреле этого года, никак не помешало джихадистам остановить на пустынной дороге колонну автобусов, направлявшихся в христианский монастырь Святого Самуила близ южного египетского города Минья, после чего они расстреляли 29 человек и ранили около 20.

Это уже четвертое нападение на христиан в стране с декабря прошлого года, и за него тоже взяли ответственность боевики ИГ. Всего в этих актах террора погибло более 100 человек, а ранено много больше.

«От чрезвычайного положения нет никакого толку, оно ни на что не влияет. В условиях чрезвычайного положения властям следовало бы принимать предупредительные меры, охранять автобусы, и давать отпор в случае нападений. А им потребовалось несколько часов, чтобы только прибыть на место события, когда все уже было кончено», - говорит Фарес Исхак, двоюродный брат погибших Гургиса и Кириллос.

Напомним, что египетское правительство ранее обещало укрепить безопасность и защитить христиан после того, как террористы-смертники устроили взрывы в двух храмах на Вербное Воскресенье, в результате которых погибло не менее 45 человек. Но многие египетские христиане, которых в стране насчитывается приблизительно 10% населения, а потому они считаются самым крупным религиозным меньшинством, говорят, что чрезвычайное положение, введенное властями 10 апреля, никак не способствовало защите христианских общин.